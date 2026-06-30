Ecco Niver, l’airbag digitale salvavita che vuole rivoluzionare il soccorso
La start-up piacentina Niverbec fa incetta di premi e punta a introdurre il proprio progetto che rende le operazioni più veloci
Danilo Di Trani
|3 ore fa
Pochi minuti, a volte secondi, attimi, possono essere decisivi quando si tratta di soccorrere una persona, soprattutto quando è vittima di un incidente grave. Una volta arrivati i soccorsi, può diventare tutto più complicato quando la persona non è cosciente. Come possono partire le manovre di primo soccorso quando non si conoscono le malattie della persona?
A questa domanda cerca di rispondere il progetto Niver, cuore di Niverbec, la start-up innovativa piacentina che ha vinto il premio PA e Futuro 2026 della Pubblica Amministrazione.
A questa domanda cerca di rispondere il progetto Niver, cuore di Niverbec, la start-up innovativa piacentina che ha vinto il premio PA e Futuro 2026 della Pubblica Amministrazione.
L’idea nasce da Italo Pasotti, soccorritore della Croce Rossa Italiana impegnato da anni nel soccorso d’emergenza, co-fondatore di Niverbec, nata nel 2022.
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