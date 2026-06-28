A luglio taglio del nastro per il grande magazzino di prodotti per la casa
In via Goitre (zona di corso Europa) è quasi al termine il cantiere dell’ex “ecomostro”: Maury’s apre e assume tra i 18 e i 25 addetti
Gustavo Roccella
|1 ora fa
All’esterno si stanno montando gli ultimi pannelli di rivestimento e va completata la segnaletica per le vie di accesso e uscita dal parcheggio. All’interno gli scaffali sono tutti ordinatamente allineati nei corridoi e traboccano di merce, tutti i prodotti per la casa: dagli elettrodomestici alla profumeria, dai detersivi alla cura delle persona, dal tessile come cuscini e tappeti (non abbigliamento) agli articoli per gli animali. Ma ci sono anche reparti extra-casalinghi, a partire da cartoleria e giocatti. Niente alimentare invece.
In via Goitre, zona Madonnina a est di corso Europa, l’inaugurazione del grande magazzino Maury’s è questione di settimane. Al cantiere il capo-area fa sapere che è in agenda tra la metà e la fine di luglio. Maury’s è un gruppo della grande distribuzione nato a Roma nel 1982 e forte di più di cento punti vendita. Quello che apre a Piacenza è il primo negozio in Emilia-Romagna. L’offerta della catena laziale è specializzata nel no food e focalizzata sul rapporto qualità-prezzo.
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