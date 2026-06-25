Insegnante piacentino in Kenya con le figlie: il viaggio solidale di Gianluca Sebastiani

Da oltre vent’anni sostiene progetti educativi e di accoglienza in Kenya, ma questa volta partirà con le persone più importanti della sua vita: le figlie Tea e Miriam, di 7 e 10 anni. È la nuova avventura di Gianluca Sebastiani, insegnante della scuola Don Minzoni di Piacenza, che il 1° luglio raggiungerà il Paese africano insieme ad altre due famiglie provenienti da Torino e dalla Svezia.

Da anni Sebastiani sostiene una casa famiglia per ragazze di strada a Nairobi e la Mosop School di Bomet, struttura che accoglie orfani in un’area agricola del Kenya. «Una delle ragazze che abbiamo aiutato si è laureata in medicina», racconta.

Il viaggio durerà due settimane e vedrà le famiglie ospiti delle realtà seguite da padre Kizito, missionario impegnato tra i più poveri. L’obiettivo è promuovere percorsi di incontro tra bambini italiani e keniani, superando stereotipi e pregiudizi.

È stata inoltre avviata una raccolta fondi su GoFundMe per acquistare arredi scolastici per i più piccoli della scuola di Bomet e finanziare borse di studio universitarie. Chi vorrà seguire l’esperienza potrà farlo attraverso il blog aperto da Sebastiani su Substack.