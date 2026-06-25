Violento temporale sull'Appennino: 38 mm di pioggia a Ottone, grandine a Borgotaro. VIDEO
Temperature crollate fino a 15 gradi in pochi minuti. Colpita anche la Val Trebbia con oltre 34 millimetri di pioggia a Valsigiara.
Redazione Online
|1 ora fa
La grandinata a Borgotaro in una immagine ricavata da un video Instagram rilanciato dalla pagina Facebook Emilia Romagna Meteo
Temperature crollate fino a 15 gradi in pochi minuti. Colpita anche la Val Trebbia con oltre 34 millimetri di pioggia a Valsigiara.
L'ondata di maltempo annunciata ha raggiunto l'Appennino piacentino nel tardo pomeriggio, con forti temporali, un brusco calo delle temperature e piogge intense.
Tra i dati più significativi spiccano i 38 millimetri di pioggia registrati a Ottone e i 34,6 millimetri caduti nei dintorni di Valsigiara, in territorio di Ottone. Ancora più abbondanti le precipitazioni nel vicino Parmense, dove a Bedonia sono stati misurati 54 millimetri.
Oltre alla pioggia, il passaggio del fronte temporalesco ha provocato un abbassamento delle temperature fino a 15 gradi nel giro di poco tempo, mettendo fine almeno temporaneamente all'afa che aveva caratterizzato le ultime giornate.
Il maltempo ha interessato anche l'alta Val di Taro, dove a Borgotaro è caduta una forte grandinata documentata da un video diffuso sulla pagina Facebook "Emilia Romagna Meteo".