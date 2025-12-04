Edilizia residenziale pubblica, pubblicata la graduatoria

È online, al link www.comune.piacenza.it/abitazioni e sulle pagine dell'Albo pretorio, la graduatoria definitiva delle assegnazioni e l’elenco definitivo delle domande escluse per il secondo bando 2025 relativo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, riguardanti le richieste presentate tra il 16 settembre e il 21 ottobre di quest’anno. Gli stessi esiti sono consultabili in formato cartaceo presso l’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa, al piano terra in via Beverora 57.

In totale sono pervenute 411 domande, di cui 321 ammesse. La graduatoria definitiva riporta l’ordine di posizione e le iniziali di cognome e nome, la data di nascita e il punteggio assegnato a ciascuna domanda. L'elenco definitivo delle domande escluse è consultabile in ordine alfabetico e riporta le iniziali di cognome e nome e la data di nascita del richiedente.

I richiedenti utilmente collocati in graduatoria – che resterà valida sino alla pubblicazione della successiva - saranno contattati dall'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa in base sia alla disponibilità numerica degli alloggi, sia in riferimento alla loro idoneità, in termini dimensionali, rispetto alla composizione del nucleo familiare.

Contestualmente, la precedente graduatoria riferita al 1° bando ERP dell’anno 2025 è decaduta e le relative procedure si sono concluse con l'assegnazione di 40 alloggi.