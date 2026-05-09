Elezioni Ferriere, Bavagnoli: «Investire nella viabilità significa futuro»

Lorenzo Bavagnoli sfida la sindaca Carlotta Oppizzi sostenuto dalla lista "Ferriere Futura". «La montagna vive se riusciamo ad aiutare le nuove generazioni» afferma il il 39enne tecnologo alimentare ha a cuore la sua montagna che va vissuta e preservata per le future generazioni.

Tra i punti nel programma elettorale grande attenzione è rivolta alla viabilità: «Dobbiamo programmare interventi e pensare a soluzioni sia sulla viabilità primaria che lungo le strade secondarie - le sue parole -. Fondamentale investire sulla sicurezza stradale che passa anche da un puntuale sfalcio dell'erba». L’appuntamento alle urne è per il 24 e 25 maggio. Nove i candidati consiglieri nella lista “Ferriere futura” che puntano a modernizzare la montagna, pur mantenendo attenzione a radici e tradizioni.