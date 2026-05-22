Elezioni Ferriere, Bavagnoli: «Programma di assistenza domiciliare»

«Medico di base, guardia medica e centro prelievi a disposizione della comunità devono essere i punti saldi anche del futuro, non solo del presente». Parte da qui Lorenzo Bavagnoli quando pensa alla sanità in alta Val Nure: «Tra le nostre montagne sanità e viabilità vanno nella stessa direzione - spiega -. Serve sicurezza, infrastrutture e rapporto costruttivo con la Pubblica assistenza Val Nure che porta avanti un servizio fondamentale».

Manca sempre meno all’appuntamento con le urne previsto per domenica 24 e lunedì 25 maggio. In corsa, il tecnologo alimentare Lorenzo Bavagnoli sostenuto dalla lista "Ferriere futura". Centrale nel programma elettorale il mantenimento dei servizi sanitari offerti alla popolazione e l’introduzione di un programma di assistenza domiciliare.

Gli elettori, comprensivi di Aire, chiamati al voto sono 1.499.