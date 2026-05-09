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Elezioni Ferriere, Oppizzi: «Piano di manutenzione strade per prevenire le problematiche»

Due le liste che si contenderanno il Comune di Ferriere nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio

Marco Vincenti
Marco Vincenti
|2 ore fa
Carlotta Oppizzi tenta il bis sostenuta dalla lista civica "Ferriere Radici e Futuro". Centrale in un territorio vasto come quello di Ferriere il tema della viabilità e degli interventi di manutenzione ordinaria sulla rete stradale. «Vorremmo redigere un piano di manutenzione che ci consenta di investire in prevenzione - le parole di Oppizzi -. Continueremo a interfacciarci con gli enti competenti per interventi su strade statali e provinciali fondamentali per chi vive sul territorio».
Nove i candidati consiglieri presenti in lista. Gli elettori chiamati al voto sul territorio comunale, comprensivi di Aire, sono 1.499. Appuntamento alle urne previsto per il 24 e 25 maggio.

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