Elezioni Ferriere, Oppizzi: «Piano di manutenzione strade per prevenire le problematiche»

Carlotta Oppizzi tenta il bis sostenuta dalla lista civica "Ferriere Radici e Futuro". Centrale in un territorio vasto come quello di Ferriere il tema della viabilità e degli interventi di manutenzione ordinaria sulla rete stradale. «Vorremmo redigere un piano di manutenzione che ci consenta di investire in prevenzione - le parole di Oppizzi -. Continueremo a interfacciarci con gli enti competenti per interventi su strade statali e provinciali fondamentali per chi vive sul territorio».

Nove i candidati consiglieri presenti in lista. Gli elettori chiamati al voto sul territorio comunale, comprensivi di Aire, sono 1.499. Appuntamento alle urne previsto per il 24 e 25 maggio.