Elezioni Pontenure, Carini: "Abbellire le vetrine sfitte e voucher per favorire il commercio"

Nella campagna di avvicinamento all'appuntamento con le urne, i candidati espongono proposte, idee e obiettivi. A Pontenure è corsa a due tra l'ex sindaco Giuseppe Carini e Sergio Fuochi. Tra i temi centrali nel programma di Carini, sostenuto dalla lista "Pontenure sei tu" c'è il commercio che vive una fase di sofferenza e il rapporto con le associazioni.

Non una rivincita, ma il desiderio di rimetteresti a disposizione della comunità. Questo l’obiettivo dell’ex insegnante in pensione che per fra riparte il commercio locale pensa alla valorizzazione delle vetrine sfitte e all'erogazione di voucher per fidelizzare clienti a scegliere negozi e attività locali. Ampio l'impegno anche sul versante dell'associazionismo. «Sarà fondamentale collaborare con le realtà di volontariato del territorio - le parole di Carini -, che rappresentano un importante motore per l'intero territorio».