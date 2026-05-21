Elezioni Pontenure, Carini: «Ampliamento dell'asilo nido e sostegno ai caregiver»

«Vorremmo ampliare gli orari di pre e post scuola per dare una risposta concreta ai bisogni delle famiglie» afferma Giuseppe Carini in merito ai servizi dedicati alle famiglie del territorio, ma non solo. Per il candidato sindaco sostenuto dalla lista "Pontenure sei tu" «è fondamentale investire in attività e progetti dedicati alle fasce più giovani e alle persone, di tutte le età, con disabilità».

Tra gli obiettivi in programma anche un servizio di "sollievo" per chi ha cura di anziani o disabili, i caregiver, e un centro di aggregazione per gli adolescenti. Queste le linee guida su cui si basa il programma elettorale dell'ex sindaco. Tutto parte però dall’ampliamento dell’asilo nido.

Seggi aperti nel capoluogo e nella frazione di Valconasso domenica 24 e lunedì 25 maggio.