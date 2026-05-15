Elezioni Pontenure, Fuochi: «Basta camion in via Garibaldi, faremo una bretella»

«Il traffico pesante che si sposta verso sud del paese rappresenta un problema, per questo crediamo che la realizzazione di una bretella che consenta ai camion di non dover attraversare via Garibaldi sia una buona soluzione per l'intero territorio». Questo l'obiettivo primario del candidato sindaco Sergio Fuochi.

Alleggerire il traffico pesante di Pontenure e investire nella sicurezza di ciclisti e pedoni. Questi gli obiettivi di Sergio Fuochi e della lista "Pontenure Rinasce" in tema viabilità. Oltre alla realizzazione della tangenziale a sud del paese, tra le opere pubbliche pensate per il futuro del territorio dalla lista civica emerge anche la realizzazione di una nuova palestra per le scuole elementari.

Appuntamento al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio.