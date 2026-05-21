Elezioni Pontenure, Fuochi: «Più posti all'asilo e modifica delle tariffe»

«Fondamentale ampliare l'asilo nido per poter consentire a tutte le famiglie del territorio di usufruire di un servizio così importante». Questo l'obiettivo di Sergio Fuochi, candidato sindaco sostenuto dalla lista civica "Pontenure rinasce". «Sarà importante anche investire in nuovi spazi di aggregazione per i giovani e modificare le tariffe di accesso all'asilo nido» sottolinea Fuochi. «Reintrodurremo quindi un sistema tariffario più equo per i servizi scolastici e per la prima infanzia, con criteri che consentano ad ogni famiglia di pagare in base al proprio reddito - conferma il candidato sindaco -. Con l’ampliamento degli orari e delle attività del centro giovanile, confermiamo sostegno all’Omi Academy, nuovi spazi per il gioco libero e le attività creative».

I cittadini chiamati al voto sono 5.031, urne aperte domenica 24 e lunedì 25 maggio.