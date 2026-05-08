Elezioni Pontenure, Fuochi: "Spazi per favorire eventi e valorizzare attività comerciali"

Dopo il commissariamento del Comune, i cittadini di Pontenure sono chiamati a scegliere tra l'ex sindaco Giuseppe Carini e Sergio Fuochi, sostenuto dalla lista "Pontenure Rinasce". «Vogliamo investire in luoghi e spazi di incontro per favorire la realizzazione di eventi e valorizzare le attività commerciali del territorio» l'obiettivo del presidente dell’associazione Insieme per l’hospice Casa di Iris di Piacenza.

Opere pubbliche, ascolto e valorizzazione degli spazi di incontro. Queste le parole d’ordine che guidano la campagna elettorale di Fuochi. «Dobbiamo assolutamente fare di tutto per aiutare il commercio di prossimità e in questo sarà fondamentale anche la collaborazione delle associazioni» le sue parole.