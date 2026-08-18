Elisoccorso, in un anno 279 interventi nel Piacentino

L’elicottero del 118 vola sempre più spesso sul Piacentino. Nel 2025 sono stati 279 gli interventi dell’elisoccorso in provincia di Piacenza, il numero più alto tra le tre province servite dalla base di Parma. Un dato superiore ai 258 interventi effettuati nella stessa provincia di Parma e ai 230 registrati nel Reggiano.

La crescita prosegue anche nel 2026: nei primi sei mesi dell’anno, da gennaio a giugno, sono state 126 le missioni di elisoccorso nel Piacentino. Oltre il 90% è stato effettuato dall’eliambulanza di Parma. In alcuni casi è intervenuto l’elicottero di Pavullo nel Frignano, soprattutto per raggiungere con il verricello persone in zone impervie, mentre non sono mancati interventi di mezzi provenienti dalla Lombardia.

Il ricorso all’elisoccorso è in aumento. Nel 2024 gli interventi nel Piacentino erano stati 226, di cui 11 notturni, mentre nel 2025 sono saliti a 279, con 21 missioni effettuate dopo il tramonto. Un incremento favorito anche dall’estensione del servizio notturno e dall’aumento delle piazzole abilitate all’atterraggio.

Nel complesso, nel 2025 l’elicottero del 118 è decollato 823 volte dalla base dell’ospedale di Parma. Gli incidenti stradali hanno rappresentato la principale causa degli interventi, con 371 missioni, pari al 46,6% del totale. Gli eventi traumatici sono stati invece 476, il 57,6% degli interventi, seguiti da quelli neurologici, come l’ictus (16,9%), e cardiologici (15,1%).

«L’eliambulanza aiuta a ridurre i tempi d’intervento nelle aree difficilmente raggiungibili via terra, soprattutto in alta collina e montagna – spiega la direttrice dell’Emergenza territoriale 118 Enrica Rossi –. Inoltre, velocizza il trasporto dei feriti negli ospedali specializzati per i traumi più gravi». Per questi interventi il Piacentino fa prevalentemente riferimento a Parma.

L’attività dell’elisoccorso coincide anche con la commemorazione dell’incidente di 36 anni fa sul monte Ventasso, dove l’eliambulanza Charlie Alpha si schiantò nella nebbia causando la morte del pilota, di un medico e di due infermieri.