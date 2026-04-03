Elisoccorso nei cieli di Piacenza, 324 interventi in un anno

Nel 2025 l’attività di elisoccorso in Emilia-Romagna conferma numeri di rilievo, con 2.300 servizi di emergenza, 2.963 pazienti soccorsi e 100.805 minuti di volo complessivi. Un sistema reso possibile da investimenti regionali pari a 24 milioni 606mila euro, da tecnologie avanzate, da una rete capillare di 278 piazzole di decollo e atterraggio e da un’organizzazione che coinvolge circa 180 professionisti tra piloti, medici, infermieri e tecnici.

All’interno di questo quadro, Piacenza si distingue per risultati particolarmente significativi.

Nel 2025 sono stati 324 i pazienti visitati dal servizio di elisoccorso piacentino entro i propri confini provinciali e regionali, pari all’11.26% del totale (2.878) delle nove province emiliano-romagnole, e 265 le missioni effettuate, pari all’11.95% del totale regionale (2.218). Rilevante anche il dato relativo ai minuti di volo: 12.334, pari al 12.86% del totale regionale (95.913). Considerando che Piacenza non è tra le province più estese della Regione, dove Bologna rappresenta il territorio predominante, le percentuali registrate risultano superiori alle attese.