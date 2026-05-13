Ermanno Mariani racconta gli "Oscuri Delitti" piacentini

Quarant’anni di cronaca nera piacentina in edizione tascabile, 21 casi clamorosi raccolti in 350 pagine e il privilegio di sentirli raccontare da una fonte “di prima mano”, da chi ha seguito personalmente indagini e processi. Domani pomeriggio, giovedì 14 maggio, a Sarmato, il cronista di nera Ermanno Mariani presenterà la nuova edizione, rivista e ampliata, del suo libro “Oscuri Delitti” (Parallelo 45): l’appuntamento sarà alle ore 18 in piazza Roma, sotto alle mura del castello, in dialogo con il giornalista Cristian Brusamonti.

Mariani - nerista di Libertà - ha rimesso mano al suo libro, uscito per la prima volta nel 2012, per aggiornare i vari casi che, inizialmente senza colpevoli, negli anni hanno avuto risvolti clamorosi. Oppure, ne ha aggiunti di nuovi: in questa edizione c’è ad esempio il femminicidio della giovane Aurora Tila, gettata dal tetto del palazzo dove abitava dall’ex fidanzato. Ma ci sono tanti nomi molto noti alle cronache: da Elisa Pomarelli al delitto “del trolley”, dal mago Marcus al caso di Melinda Szucs.

«Tutti i casi hanno in comune il fatto di essere indiziari» chiarisce Mariani. «Cioè nessuno ha mai confessato. E questo continua a lasciare dubbi aperti».