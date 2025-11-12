«Eroina, un passato che ritorna» Al Filodrammatici arriva "Dal Buco"

«Narrazione, musica, super 8, anni ’80, eroina: un passato che ritorna e si fa sempre più presente». Basato sul podcast di Masiar Pasquali, giovedì 20 novembre, andrà in scena al Teatro Filodrammatici lo spettacolo «Dal Buco». Record di ascolti su Spotify e premiato come terzo miglior podcast di narrazione al premio italiano del podcasting IlPod2025, «Il Buco» raccoglie sei testimonianze dirette di persone che hanno avuto a che fare con questa sostanza a vario titolo: chi la consumava e spacciava, chi l’ha vista arrivare, chi l’ha combattuta. Tra queste ultime, quella di don Enzo Capitani che nel 1987 ha fondato il Ceis di Grosseto. Ma lo spettacolo va oltre queste storie per andare più a fondo del problema dell’eroina, ieri e oggi.

La serata, con inizio previsto alle ore 21, è inserita nel cartellone Pre/Visioni proposto da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito dei progetti di «InFormazione Teatrale».

In collaborazione con la Fondazione La Ricerca di Piacenza al termine della rappresentazione ci sarà un momento di incontro/confronto tra l’artista Masiar Pasquali e l’operatrice de La Ricerca dottoressa Elisabetta Balordi. Modera Claudia Labati.

Per i gruppi scolastici (scuole superiori) sono previste facilitazioni e sono organizzati incontri con le classi interessate (per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio scuola di Teatro Gioco Vita). Particolari facilitazioni anche per insegnanti, operatori del sociale, educatori.

Sono gli anni ‘70, un periodo turbolento contraddistinto da passione politica, lotta armata, psichedelia e sostanze. L’eroina irrompe come un ospite inatteso nelle case degli italiani insinuandosi nel tessuto sociale e squarciandolo dall’interno. Partendo dalle sei storie raccolte nel podcast Il Buco - pionieri dell’eroina, Masiar Pasquali espande la narrazione per cercare di comprendere i meccanismi e le conseguenze dell’avvento di questa sostanza, che oggi sta tornando con prepotenza, costringendo la società contemporanea a fare i conti con un passato che si fa presente. Lo spettacolo è un flusso organico di narrazione, musica dal vivo e video super 8 che emergono da un buco bianco in cui si avvicendano racconti di un passato sepolto da luoghi comuni e pregiudizi.