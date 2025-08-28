Thursday, August 28

Thursday, August 28

«Esasperati dalla musica a tutto volume», residenti di via Rosso sul piede di guerra

Presentato un esposto alla polizia locale per denunciare la situazione che sarebbe provocata da un gruppo di sudamericani che si ritrova nell'area verde

Redazione Online
August 28, 2025|1 ora fa
«Esasperati dalla musica a tutto volume», residenti di via Rosso sul piede di guerra
1 MIN DI LETTURA
Hanno presentato un esposto, esasperati dal chiasso «e dalla musica a tutto volume che accompagna i continui schiamazzi notturni». E' quanto messo in atto da alcuni residenti della zona di via Rosso. A provocare la protesta e la successiva denuncia alla polizia locale, un gruppo di famiglie sudamericane che, stando ai racconti dei residenti in zona, «non consentono più di vivere in tranquillità. In alcuni casi, con la finestra aperta, non riuscivo ad ascoltare cosa dicessero in tv». Leggi tutto il servizio qui 

