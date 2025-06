Esche avvelenate in un giardino di via Manfredi

Scatta l’allarme bocconi avvelenati in un’area verde di Piacenza. Stavolta la segnalazione arriva da un frequentatore abituale dello spazio per lo sgambamento dei cani nei pressi di via Manfredi, di fronte al supermercato Esselunga, che ha notato la presenza sospetta di esche posizionate in punti ben visibili all’interno del giardino. Una volta avvisate le autorità competenti, la polizia locale di Piacenza ha affisso un avviso sulla recinzione: "In data 10 giugno alle ore 8.30 sono state rinvenute esche presumibilmente avvelenate. In attesa delle verifiche per la pericolosità o meno di quanto rinvenuto, in via precauzionale si consiglia di prestare la massima attenzione. È opportuno che i cani siano provvisti di museruola e che ogni animale da compagnia non sia fatto entrare nelle aree temporaneamente delimitate"