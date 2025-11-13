Escursionisti in festa al Rifugio Gaep: «Solidarietà e rispetto per la montagna»

Grande partecipazione alla Festa degli escursionisti, appuntamento che segna simbolicamente la chiusura delle attività annuali del Gaep (Gruppo alpinisti escursionisti piacentini). Un centinaio tra soci, amici e simpatizzanti dell’associazione si sono ritrovati domenica al rifugio «Vincenzo Stoto» a Selva di Ferriere per la tradizionale giornata che è un momento di incontro e condivisione.

Tra i presenti anche Fausto Rossi, socio Gaep da oltre cinquant’anni, che ha trascorso la giornata tra chiacchiere e ricordi con i tanti amici, godendosi l’atmosfera e respirando ancora una volta l’aria del rifugio, frutto del lavoro e della passione di tanti soci - tra cui lui stesso - che contribuirono al suo recupero dai ruderi della vecchia dogana del Ducato di Parma e Piacenza. Negli anni Rossi ha dato un contributo significativo alla vita associativa, conducendo numerose gite e partecipando attivamente ai lavori di ristrutturazione del rifugio, a cui è profondamente legato.

E poi il ricordo di chi non c’è più e ha contribuito alla crescita dell’associazione, in un clima di sincera partecipazione e affetto condiviso.

«Mantenere vivi i ricordi, le tradizioni e i valori del Gaep è il modo migliore per onorare chi ci ha preceduti - sottolinea Monica Rebessi, presidente Gaep -. Ogni incontro al rifugio non è solo un momento di festa, ma un’occasione per rinnovare lo spirito di amicizia, solidarietà e rispetto per la montagna che ci unisce da sempre».