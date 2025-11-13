Escursionisti in festa al Rifugio Gaep: «Solidarietà e rispetto per la montagna»
Appuntamento tradizionale a Selva di Ferriere
Nadia Plucani
|41 minuti fa
Escursionisti in festa
Grande partecipazione alla Festa degli escursionisti, appuntamento che segna simbolicamente la chiusura delle attività annuali del Gaep (Gruppo alpinisti escursionisti piacentini). Un centinaio tra soci, amici e simpatizzanti dell’associazione si sono ritrovati domenica al rifugio «Vincenzo Stoto» a Selva di Ferriere per la tradizionale giornata che è un momento di incontro e condivisione.
Tra i presenti anche Fausto Rossi, socio Gaep da oltre cinquant’anni, che ha trascorso la giornata tra chiacchiere e ricordi con i tanti amici, godendosi l’atmosfera e respirando ancora una volta l’aria del rifugio, frutto del lavoro e della passione di tanti soci - tra cui lui stesso - che contribuirono al suo recupero dai ruderi della vecchia dogana del Ducato di Parma e Piacenza. Negli anni Rossi ha dato un contributo significativo alla vita associativa, conducendo numerose gite e partecipando attivamente ai lavori di ristrutturazione del rifugio, a cui è profondamente legato.
E poi il ricordo di chi non c’è più e ha contribuito alla crescita dell’associazione, in un clima di sincera partecipazione e affetto condiviso.
«Mantenere vivi i ricordi, le tradizioni e i valori del Gaep è il modo migliore per onorare chi ci ha preceduti - sottolinea Monica Rebessi, presidente Gaep -. Ogni incontro al rifugio non è solo un momento di festa, ma un’occasione per rinnovare lo spirito di amicizia, solidarietà e rispetto per la montagna che ci unisce da sempre».