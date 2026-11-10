Ex Manifattura, Spezia: «Quella è edilizia sociale, non popolare»

«L’intervento dell’ex Manifattura Tabacchi è di riqualificazione urbana, non ha caratteristiche economiche popolari. È di edilizia sociale convenzionata e non di edilizia popolare». Mario Spezia, presidente di Concopar, che gestisce gli alloggi e che ha il contratto di agency con il fondo di Prelios, interpellato da Libertà interviene dopo la lettera pubblicata lunedì, firmata Michele Giardino, in cui l’ex consigliere comunale, parlando dei 143 appartamenti destinati ad affitto convenzionato evidenziava come per 57 metri quadrati una conoscente si sia sentita proporre un canone calmierato di 560 euro al mese, più una quota mensile per la gestione del parco sottostante. Un housing, dice Giardino, che di social ha poco.