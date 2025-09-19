Ex Scuderie ducali è partito il cantiere: finirà a dicembre 2026

E’ decollato lunedì il cantiere delle ex Scuderie di Maria Luigia d’Austria. E ieri si sono visti anche i primi mezzi all’opera. Le porte rivolte verso piazza Cittadella sono aperte per permettere le pulizie interne degli ambienti. All’attenzione al collegamento della rete fognaria. La fine dei lavori è prevista per il dicembre 2026.

La finalità è collocare qui gli stalli del mercato rionale coperto di piazza Casali, destinato ad essere demolito. Il cantiere da qualche settimana è blindato e visto che c’è di fronte la palizzata del cantiere di Piazza Cittadella si è dovuta modificare la viabilità con un senso unico nella direzione da via Bacciocchi verso piazza Casali, mentre in senso contrario per uscire verso Barriera Milano è necessario costeggiare il cantiere di Cittadella.