Fa pipì davanti alla tabaccheria, «il centro della città è un porcile»

«Il centro di Piacenza è sempre più degradato: maleducazione e menefreghismo totale del bene comune sono ormai all’ordine del giorno». A denunciare la situazione è Stefano Ellembrid, titolare della tabaccheria di via Cavour 24 e vittima di un increscioso episodio. L’ennesimo atto di maleducazione e inciviltà avvenuta davanti al suo negozio, spiega lui: «L’altra mattina, dopo aver faticato a trovare parcheggio, mi ritrovo sulla porta della tabaccheria un lago di urina. Subito ho pensato potesse essere stato un cane, e che la causa fosse la maleducazione di qualche padrone. Guardando le telecamere di sicurezza ho scoperto invece che a urinare beatamente davanti alla mia attività era stato un ragazzo, sulla trentina d’anni. Sono rimasto esterrefatto, ma episodi di questo tipo sono ormai all'ordine del giorno. In passato ero stato rapinato. Tempo fa un gruppo di persone ubriache si era picchiato davanti alla tabaccheria di notte. Uno di loro, spintonando l’altro sulla vetrina, aveva fatto scattare l'allarme. E ancora, qualche tempo fa, vicino all'ingresso, qualcuno aveva vomitato».

«Il salotto della città oggi è diventato un porcile» conclude l'imprenditore.