Falsa ispezione del Ministero: nuova truffa per entrare nelle case

Volantini annunciano controlli sulla residenza e minacciano sanzioni: la polizia locale avverte che si tratta di un raggiro per compiere furti

August 26, 2025
A Piacenza sono comparsi volantini che riproducono in modo ingannevole l’intestazione del Ministero dell’Interno, annunciando presunti controlli negli appartamenti per verificare la regolarità della residenza degli inquilini. I messaggi parlano di possibili multe e persino arresti per chi non risulta in regola. In realtà si tratta di una truffa ben congegnata, ideata per convincere i residenti ad aprire la porta a finti ispettori, che approfittano della situazione per introdursi nelle abitazioni e compiere furti. La polizia locale, allertata da diverse segnalazioni, invita i cittadini a prestare massima attenzione e a segnalare subito qualsiasi caso sospetto.

