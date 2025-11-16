Famiglia intossicata dal monossido a Farini

Una famiglia rimasta intossicata da monossido di carbonio è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Fidenza e ricoverata nella camera iperbarica. È accaduto nella mattina del 16 novembre in Val Nure, in una frazione di Farini. A rimanere intossicati sono stati marito e moglie di 58 e 48 anni, e il figlio. A causare la fuga di monossido, che ha provocato l'intossicazione dell'intera famiglia, pare ci sia stato un guasto dell'impianto di riscaldamento.

I componenti del nucleo familiare hanno manifestato sintomi di nausea e forte mal di testa. È stato quindi chiesto l'intervento del 118, e con i sanitari accorsi sul posto con ambulanza sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Piacenza con un mezzo di soccorso. I vigili del fuoco hanno subito potuto accertare che nella casa, dove padre, madre e figlio si erano sentiti male, vi era effettivamente stata una fuga di monossido.

I tre sono stati subito sottoposti alle cure del caso, mentre i pompieri, per prima cosa, hanno provveduto ad arieggiare gli ambienti dell'abitazione. I vigili del fuoco hanno poi potuto accertare che probabilmente la fuga di monossido era stata causata da un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento.

I tre intossicati sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Piacenza, dove è stata diagnosticata un'intossicazione di una certa importanza. Il più grave dei tre è risultato essere l'uomo di 58 anni.

Per i tre pazienti è stato quindi disposto l'immediato trasferimento all'ospedale di Fidenza, che è dotato di camera iperbarica. Gli intossicati sono stati così portati in ambulanza a Fidenza, dove sono stati ricoverati. Dal comando dei vigili del fuoco ricordano che, con l'arrivo della stagione fredda, è buona cosa effettuare un minimo di controlli e manutenzione agli impianti di riscaldamento e alle canne fumarie.