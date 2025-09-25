Liberta - Site logo
Farmacia dell'ospedale, chiusa per inventario il 2 e 3 ottobre

L’attività riprenderà regolarmente a partire da lunedì 6 ottobre 2025, con i consueti orari di apertura dalle 8 alle 17

Redazione Online
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
Piacenza 24 settembre 2025 
 L'azienda sanitaria rende noto che il servizio di Distribuzione diretta di farmaci dell’ospedale di Piacenza (nucleo antico, via Taverna 49, edificio 6 ingresso A) sarà sospeso per due giorni per consentire le operazioni di inventario. In particolare, il servizio resterà chiuso dalle 14 di giovedì 2 ottobre 2025 e per tutta la giornata di venerdì 3 ottobre 2025.
L’attività riprenderà regolarmente a partire da lunedì 6 ottobre 2025, con i consueti orari di apertura dalle 8 alle 17.
Nelle due giornate, si ricorda che restano aperti al pubblico gli altri punti di distribuzione diretta dei farmaci sul territorio

