Farmacie, calano fatturato e utile. A Roncaglia raddoppia

L'Assemblea dei soci di di Farmacie Comunali Piacentine, controlla al 51% dal Comune di Piacenza, ha approvato il bilancio 2024, che si è chiuso con un utile di 388.612 euro (lo scorso anno fu di 555mila euro) che, sommato ai fondi della riserva volontaria, ha garantito dividendi consistenti per i soci (204mila euro solo al Comune di Piacenza). Il fatturato è sceso da 7,4 milioni del 2023 ai 6,6 del 2024.

Il Comune di Piacenza, contestualmente, annuncia un nuovo servizio: «La farmacia di Roncaglia si sdoppia: oltre agli storici locali della frazione cittadina - che rimarranno invariati così come il personale, i servizi e gli orari - nascerà un nuovo punto vendita in via dell’Artigianato destinato a implementare e migliorare il servizio a disposizione di un’ampia fetta di popolazione piacentina che risiede o gravita per motivi di lavoro nelle frazioni e nei quartieri dell’area est della città: da Gerbido a Mortizza, dal Capitolo a tutta la zona artigianale e industriale della Caorsana».

Questa una delle principali novità previste dal piano di sviluppo concordato ieri nel corso dell'assemblea dei soci, che si è tenuta a Palazzo Mercanti alla presenza dell’assessore alle Società partecipate Gianluca Ceccarelli e che ha visto, oltre all’approvazione del bilancio 2024, la riconferma del Consiglio di amministrazione nella sua composizione: il presidente Giovanni Piazza e la consigliera Wally Salvagnini per la parte pubblica (ovvero il Comune di Piacenza) e Paola Cavalieri per la parte privata (Fda srl, che detiene il 48% delle quote). Quest'ultima è stata riconfermata nel suo ruolo di amministratore delegato della società.

Oltre allo “sdoppiamento” della storica farmacia di Roncaglia («che continuerà a fungere da punto di riferimento indispensabile per i residenti della frazione e vedrà l’aggiunta di un nuovo presidio in via dell’Artigianato che si prevede possa essere operativo entro l’anno in corso», commenta Palazzo Mercanti), sono in via di attuazione altre importanti novità. Su tutte, i lavori di adeguamento strutturale dei locali all’interno della farmacia di corso Europa che consentiranno di attivare servizi sempre più indispensabili come holter pressorio, holter cardiaco, autoanalisi eccetera.. Lavori che sono in corso e quindi i cittadini potranno accedere ai nuovi servizi già entro il prossimo mese di luglio.

«Sempre con riferimento al piano di investimenti, altra novità importante riguarda la previsione di assumere personale da destinare sia al nuovo punto vendita di via dell’Artigianato sia in aggiunta al personale già in servizio presso le tre farmacie comunali. Sono al momento in fase di valutazione vari curricula. È inoltre al vaglio la modernizzazione del magazzino della farmacia comunale di via Manfredi: si sta valutando la possibilità di “robotizzarlo” come già avvenuto in corso Europa», conclude il Comune di Piacenza.