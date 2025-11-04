“Farmacie: presidi locali di salute e servizi”: il futuro in un convegno

Sono un centinaio le farmacie presenti nella provincia di Piacenza, con circa 300 farmacisti che ci lavorano e che rappresentano un vero patrimonio per la comunità locale, punti di incontro indispensabili che saranno al centro del convegno intitolato “Farmacie: presidi locali di salute e servizi”. Gratuita e aperta a tutti, l'iniziativa è promossa da CUPLA (Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo) e da Federfarma Piacenza con la collaborazione della Caritas diocesana Piacenza-Bobbio e il sostegno del Comune, insieme alle realtà aderenti a CUPLA 50&Più Confcommercio, FIPAC Confesercenti, CNA Pensionati Confartigianato, ANAP Confartigianato, NAPA Pensionati Coldiretti, ANPA-Confagricoltura e AP-CIA Agricoltura.

Un incontro, quello che andrà in scena la mattina del 6 novembre prossimo nell'auditorium "Il Samaritano" di via Giordani, che mira a dettagliare presente e futuro dal farmacista quale professionista e riferimento di prossimità per i bisogni del cittadino, con particolare focus sulla popolazione in età senior. Sarà inoltre occasione d'approfondimento su ruolo e servizi erogati alle farmacie per le fasce d'età più matura. L'appuntamento inizierà alle 10.30 e vedrà come moderatore il giornalista di Libertà Giorgio Lambri, con i saluti di Franco Bonini, coordinatore provinciale CUPLA, e gli interventi dell'assessora alle politiche per la solidarietà e l'inclusione Nicoletta Corvi sulla qualità della vita dei senior a Piacenza e del presidente di Federfarma Piacenza Roberto Laneri sul corretto uso dei farmaci e i nuovi servizi delle farmacie, in regime convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale o privatistico