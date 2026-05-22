Fatica a respirare dopo la puntura di un'ape, soccorsi in azione

Forte reazione allergica a seguito di una puntare d'ape al braccio. Necessario l'intervento di sanitari del 118 e elisoccorso da Parma per un donna di 72 anni che nell'arco di pochi minuti ha iniziato a manifestare difficoltà respiratorie. Fondamentale l'intervento precoce del marito che non ha perso tempo nell'allertare i soccorsi.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 maggio, a Ronco, località nel territorio comunale di San Giorgio. Sul posto sono intervenuti i volontari della Pubblica assistenza Val Nure, l'auto infermieristica, oltra all’elisoccorso.

A seguito di una prima valutazione medica, la donna è stata poi trasportata con l'ambulanza all’ospedale Guglielmo da Saliceto. La donna non è in pericolo di vita.