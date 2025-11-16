Ferita e bloccata nell'auto dentro al fosso

Ferita e bloccata nell'auto ribaltata dentro al fosso. Momenti drammatici per una donna di 85 anni nel pomeriggio del 16 novembre. Al volante della propria auto stava percorrendo la strada Faggiola nel comune di Podenzano. Arrivata in località Vignazza, mentre pioveva forte, la vettura ha sbandato ed è finita fuori strada ribaltandosi nel profondo canale che affianca la carreggiata. Fortunatamente il fossato non era pieno d'acqua. La donna è rimasta imprigionata nel mezzo e per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi insieme ai soccorritori del 118. La 85enne è stata poi trasportata all'ospedale da un'ambulanza: le sue condizioni non risultavano gravi.