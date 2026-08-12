Fermato al casello di Piacenza Sud con pistola e due chili di hashish: arrestato

Viaggiava in autostrada con più di due chili di hashish e una pistola, ma è stato arrestato dalla polizia stradale di Lodi al casello di Piacenza Sud. Protagonista della vicenda un uomo fermato durante un servizio di controllo lungo l'A1. Il conducente del veicolo si è mostrato subito molto nervoso, fornendo informazioni sulla natura del suo viaggio che non hanno convinto gli agenti. I poliziotti hanno quindi deciso di ispezionare l'auto, scovando nel bagagliaio posteriore una busta contenente 20 panetti di hashish. Sempre nello stesso scompartimento hanno rinvenuto anche una pistola calibro 7,65, con tanto di caricatore e sei cartucce, la cui matricola risultava essere rubata. Una successiva perquisizione all'abitazione dell'uomo ha consentito agli agenti di sequestrare tre banconote presumibilmente false, sei dispositivi elettronici, due air tag e un computer portabile. L’uomo è stato arrestato e condotto alle Novate.