Fermato in autostrada a Fiorenzuola con 43 chili di cocaina

Viaggiava lungo l’Autostrada del Sole diretto verso l’Adriatico, ma nel suo Suv nascondeva un carico di cocaina da mezzo milione di euro. Un corriere albanese è stato fermato dalla polizia stradale nei pressi di Fiorenzuola, dando il via a un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 44 chili di droga.

Il controllo è scattato nei pressi dell’area di servizio Arda Ovest, dove gli agenti hanno fermato il veicolo in una piazzola di sosta. Fin dai primi momenti l’uomo è apparso particolarmente nervoso, fornendo spiegazioni vaghe e poco convincenti sul motivo del viaggio. A insospettire ulteriormente i poliziotti è stata anche l’assenza di bagagli.

L’atteggiamento sospetto ha spinto gli agenti ad approfondire l’ispezione del Suv, fino alla scoperta di uno scompartimento nascosto. Al suo interno erano stipati 40 panetti avvolti in cellophane, per un totale di 43 chili di cocaina. Gli accertamenti della polizia scientifica della questura di Piacenza hanno poi confermato la natura della sostanza.

Le indagini sono proseguite anche su un secondo veicolo intestato all’uomo, dove è stato individuato un doppio fondo contenente un ulteriore chilo di cocaina. Nel corso dell’operazione è stata inoltre sequestrata una somma di denaro contante superiore ai 10mila euro.

L’intervento, avvenuto intorno alle 20 a cura di una pattuglia della polizia stradale di Lodi, sottosezione autostradale di Guardamiglio (Piacenza Nord), si è concluso con l’arresto del cittadino albanese. L’uomo è stato condotto nel carcere di Piacenza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

«L’operazione - si legge in una nota - conferma l’impegno costante della polizia stradale nel contrasto al traffico di droga, a tutela della sicurezza lungo le principali arterie autostradali»