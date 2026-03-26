Ferriere, viaggio verso il voto: «Trasporti e strade sono le priorità»

Si andrà al voto il 24 e 25 maggio nel Comune di Ferriere. È la doppia data fissata per le urne nel paese dell’alta Val Nure, chiamato insieme a Pontenure al rinnovo dell’amministrazione. Adesso la partita politica entra nel vivo. Chi guiderà il municipio? Per ora prevalgono le indiscrezioni. Se fino a pochi giorni fa non era chiaro se Carlotta Oppizzi intendesse ricandidarsi, il quadro comincia a definirsi: la decisione non è ancora ufficiale, ma tra i "suoi" cresce la convinzione - quasi certezza - che possa puntare a un secondo mandato. I tempi si stringono e una scelta dovrà arrivare a breve.

Intanto ecco le richieste di alcuni residenti e commercianti di Ferriere, che conta quasi 1.100 abitanti sparsi tra il capoluogo e oltre settanta frazioni. «Le strade sono un groviera e il Comune non interviene. Poi si dice no a tutto: invasi, eolico sul Crociglia. Intanto mancano i servizi per gli anziani» sbotta Massimo Lanfranchi, pensionato. Più sfumata la posizione di Domenico Sartori: «Trasporti e strade sono le priorità, ma in fondo si sta bene». Renato Barilari, 81 anni, da Selva, non usa mezzi termini: «Serve rilanciare il turismo, è calato. Non si possono pagare le tasse come in centro a Roma». Dal fronte delle attività, il ristoratore Francesco Bergonzi invita alla cautela: «Bisogna tenere aperte le attività: l’estate va bene, ma l’inverno è lungo. Occorre trattenere le persone tutto l’anno. Qualcosa si muove, la direzione intrapresa è giusta. La connessione internet però resta un nodo: funziona male e d’estate crea disservizi». Il panettiere Danilo Cavanna va dritto al punto: «L’unico modo per riportare qui la gente è il lavoro. Servono condizioni per fare impresa».