Festa del Picchio Rosso, 15mila euro di premi per gli studenti

I soci di Cantina Valtidone hanno stappato il vino Novello Picchio Rosso, insieme a centinaia di alunni e studenti a cui hanno riservato una pioggia di premi, pari a 15mila euro. A tanto ammonta il montepremi che ieri mattina è stato distribuito, in occasione dell’annuale festa che segna l’inizio della stagione di commercializzazione del vino novello. Una festa che i soci della cooperativa vitivinicola hanno deciso di festeggiare strizzando l’occhio alle nuove generazioni, rappresentate da centinaia di alunni e studenti che hanno preso parte alla settima edizione del concorso a loro dedicato, e alla solidarietà. Anche quest’anno infatti il vino nuovo, frutto della vendemmia che fino a poche settimane fa ha impegnato i soci viticoltori tra i filari, aiuterà la ricerca contro il cancro.

I primi premi sono andati alla 5 A della scuola primaria paritaria Casa del Fanciullo, alla 3 G della scuola media di Crema e alla 4C dell’Istituto Tecnico Tecnologico Volta di Borgonovo. Gli studenti del Volta hanno dedicato il premio al “prof “Milani, Luigi Milani, scomparso oltre un anno fa. Secondo posto per la 4 grafico B del Tramello Cassinari, per la 2d della scuola media di Caorso e per tutte le classi della primaria di Portalbera. Terzo posto per 4A della primaria Casa del fanciullo e per la 5B della primaria di Borgonovo. Terzo posto anche per la 2B della media di Rivanazzano Terme e per la 2C della media di Nibbiano. Ancora terzo posto per la 4A del Raineri Marcora di Castello, per la 2 operatore grafico don Orione e per la 3B scienze applicate del Polo.