Festa del rugby, cambia la viabilità della zona

Torna il doppio appuntamento con la Festa del rugby organizzata dai Lyons nei prossimi due weekend e il Comune oggi ha diramato alcune indicazioni relative alla viabilità riferite ai giorni della consueta festa sul campo di via Rigolli.

"Si comunica che, per consentire lo svolgimento in sicurezza della Festa annuale del Rugby - recita il comunicato del Comune - dalle ore 19 alle ore 4 di venerdì 30 e sabato 31 maggio, domenica 1, lunedì 2, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno, in Corso Europa, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Gardella e quello con via Gorra, è consentita la sosta lungo il lato destro di entrambe le carreggiate nei tratti identificati dalla segnaletica, mentre in via Govoni (lato Nord) è istituito il divieto di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei mezzi delle Forze di Polizia e di soccorso). Inoltre, la svolta continua da via Boselli in Corso Europa, in direzione via Conciliazione, sarà chiusa al traffico".