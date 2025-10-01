Fiamme gialle, 350 litri di gasolio sequestrati donati alla Croce bianca

Consegnati oltre 350 litri di gasolio alla Pubblica assistenza Croce bianca da parte del Comando provincia della guardia di finanza di Piacenza su disposizione della Procura della Repubblica.

La donazione avvenuta nei giorni scorsi rappresenta l’epilogo di una precedente ed articolata attività investigativa in materia di contrabbando di tabacchi, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Bologna e dal Gruppo Piacenza, culminata nella scoperta, in città, di una fabbrica clandestina in cui erano stipate diverse tonnellate di sigarette e tabacco ed al cui interno erano stati rinvenuti, tra l’altro, oltre 350 litri di gasolio ed una pompa di aspirazione, presumibilmente utilizzati dall’organizzazione criminale per alimentare i mezzi utilizzati per il trasporto delle sigarette di contrabbando.

A seguito dell’operazione compiuta dalle Fiamme Gialle e considerata l’ottima qualità del carburante nonché il perfetto stato di conservazione dello stesso, la Procura della Repubblica ha condiviso l’iniziativa solidale, testimonianza concreta della professionalità e del profondo senso etico delle istituzioni e della Guardia di Finanza a favore della collettività e delle associazioni impegnate nel volontariato e nel sostegno ai soggetti più fragili. La fornitura di carburante devoluta in beneficenza testimonia, ancora una volta, la particolare attenzione che la Guardia di Finanza rivolge anche al perseguimento dei più ampi fini sociali, in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria, consentendo la conversione di un fenomeno criminale, quale quello del contrabbando, in un'importante risorsa a favore dell’Associazione di volontariato.