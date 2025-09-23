Fiamme gialle, giuramento per 7 finanzieri: «Onore e spirito di sacrificio»

Solenne giuramento per sette militari delle Fiamme Gialle nella sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza.

La cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana davanti al Comandante provinciale Massimo Amadori è avvenuta nella mattinata di oggi, martedì 23 settembre. L’evento ha riguardato sette militari tra cui cinque finanzieri provenienti dai corsi di formazione delle Scuole allievi finanzieri e due sovrintendenti risultati vincitori dei rispettivi concorsi interni al e pertanto promossi, con merito, al grado superiore.

Nel corso della breve ma significativa cerimonia, con la pronuncia della formula del giuramento, i militari hanno rinnovato la propria fedeltà alla Repubblica, il proprio impegno all’osservanza della Costituzione e delle leggi e all’adempimento, con disciplina e onore, di tutti doveri derivanti dallo status di militari per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni. Nell’occasione, il Comandante provinciale ha sottolineato «l’importanza del senso del dovere, della disciplina, della lealtà, dell’onore e dello spirito di sacrificio ed appartenenza all’Istituzione che deve sempre guidare l’operato di ciascun finanziere, auspicando loro sempre maggiori soddisfazioni personali e professionali, a tutela dei cittadini e della legalità economico-finanziaria».