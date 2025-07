Fiamme improvvise, auto distrutta sul Bagnolo

Ha improvvisamente preso fuoco un'auto che percorreva la strada del Bagnolo, tra Bicchignano e Ponte dell'Olio. La persona alla guida è riuscita a fermare la vettura e a mettersi in salvo, la per il mezzo non c'è stato nulla da fare: è andato completamente distrutto dal rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza e una pattuglia della polizia locale dell'Unione Valnure Valchero.