Fiamme in bagno a Niviano, quindicenne seriamente ustionato

Un ragazzo di 15 anni è rimasto seriamente ustionato a collo, torace e mani a causa di un incendio che si è sviluppato all'improvviso poco dopo le 21.30 nel bagno della casa in cui vive con la famiglia, a Niviano di Rivergaro.

Immediatamente è scattato l'allarme, sul posto sono arrivati tempestivamente i vigli del fuoco (che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la casa), l'automedica del 118 e l'ambulanza della Pubblica assistenza Val Nure di Rivergaro.

Il giovane era cosciente e non in pericolo di vita, ma viste le sue condizioni e la delicata zona in cui ha riportato le ustioni, è stato trasportato all'ospedale di Parma dall'elisoccorso di Brescia, atterrato al campo sportivo di Rivergaro.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato all'incendio: secondo quanto appreso al momento, le fiamme potrebbero essere divampate a causa dello scoppio di una bottiglia di alcol. Sul posto anche i carabinieri di Rivergaro con il comandante Roberto Guasco.

L'eliambulanza atterrata sul campo sportivo di Rivergaro (Foto e video di Nicolas Casati)