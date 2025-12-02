Liberta - Site logo
Fiamme in studio tecnico a Sant'Antonio, via Emilia chiusa temporaneamente

Per una mezz'ora il traffico è stato deviato in via Einaudi

Redazione Online
|2 ore fa
1 MIN DI LETTURA
Fiamme in uno studio tecnico che affaccia sulla via Emilia in centro a Sant’Antonio, nella mattinata di martedì 2 dicembre. 
Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118; fortunatamente non ci sarebbero feriti.
Durante le operazioni di messa in sicurezza la via Emilia è stata chiusa e il traffico deviato su via Einaudi.

