Piacenza

Fiamme nella canna fumaria a Podenzano, intervengono i vigili del fuoco

Durante le operazioni l'accesso a piazza Italia da via Mercati è rimasto chiuso

Nadia Plucani
|2 giorni fa
Fiamme nella canna fumaria a Podenzano, intervengono i vigili del fuoco
1 MIN DI LETTURA
Incendio in una canna fumaria di un appartamento in piazza Italia a Podenzano, nella mattinata di martedì 18 novembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi e durante le operazioni l'accesso alla piazza da via Mercati è rimasto chiuso. Dalle prime informazioni non ci sarebbero persone coinvolte.

