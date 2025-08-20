Fiamme nello scantinato, coniugi intossicati
L'incendio in una villetta a Fiorenzuola. L'umo è stato trasportato a Parma mentre la moglie a Fidenza in camera iperbarica
Manrico Lamur
August 20, 2025|2 ore fa
Marito e moglie intossicati dal fumo sprigionato nell'incendio della loro abitazione a Fiorenzuola. A riportare le conseguenze peggiori è stato l'uomo, di 71 anni, trasportato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma. La moglie è stata invece portata dal 118 alla camera iperbarica dell'ospedale di Fidenza. Dai primi accertamenti pare che le fiamme si siano sviluppate nel seminterrato a causa, probabilmente, di un corto circuito.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.
