Fiera agricola di Bettola, il premio alla memoria di Fabrizio Agnelli

Nel ricordo di Fabrizio Agnelli, quest’anno la sua famiglia e l’amministrazione comunale di Bettola hanno scelto Davide Milza come giovane agricoltore meritevole, premiato nella Festa Contadina che si è tenuta nella giornata di domenica in piazza Colombo.

Alcuni mezzi agricoli in piazza Colombo per la Festa Contadina 2026

Fabrizio Agnelli era un giovane agricoltore bettolese che ha perso la vita mentre lavorava nei suoi boschi a Missano, tre anni fa; la sua passione è quella di tanti lavoratori della terra ed allevatori che continuano a restare sulla nostra montagna, di cui sono effettivamente custodi. Davide Milza è uno di questi: 41 anni, di Castana, località a 600 metri nel Comune di Bettola. L’attestato che gli è stato consegnato dall’amministrazione comunale riporta queste parole: “Siamo grati a chi, con coraggio e dedizione, coltiva, cura e custodisce la terra a beneficio di tutta la comunità”.