Fiera agricola di Bettola, il premio alla memoria di Fabrizio Agnelli
Giovane agricoltore meritevole: la famiglia consegna il riconoscimento a Davide Milza
Nadia Plucani
|2 ore fa
Bettola: Davide Milza con la famiglia Agnelli, le rappresentanze comunali e di categoria ed il parroco
Nel ricordo di Fabrizio Agnelli, quest’anno la sua famiglia e l’amministrazione comunale di Bettola hanno scelto Davide Milza come giovane agricoltore meritevole, premiato nella Festa Contadina che si è tenuta nella giornata di domenica in piazza Colombo.
Fabrizio Agnelli era un giovane agricoltore bettolese che ha perso la vita mentre lavorava nei suoi boschi a Missano, tre anni fa; la sua passione è quella di tanti lavoratori della terra ed allevatori che continuano a restare sulla nostra montagna, di cui sono effettivamente custodi. Davide Milza è uno di questi: 41 anni, di Castana, località a 600 metri nel Comune di Bettola. L’attestato che gli è stato consegnato dall’amministrazione comunale riporta queste parole: “Siamo grati a chi, con coraggio e dedizione, coltiva, cura e custodisce la terra a beneficio di tutta la comunità”.