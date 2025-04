Fiera dell'Angelo, gli ambulanti chiedono più controlli contro i venditori abusivi

"A Borgonovo servono più controlli per contenere l’invasione di venditori abusivi". Adriano Anselmi, presidente provinciale della Federazione Italiana Venditori Ambulanti (Fiva) in vista della fiera dell'Angelo lancia l’allarme.

"Temiamo – dice Anselmi – che anche quest’anno arrivino venditori abusivi. È ormai risaputo che la fiera di Borgonovo è diventata il loro regno". . A detta di Anselmi questo costituisce non solo "un danno per gli ambulanti onesti, ma anche un problema di sicurezza. Questa orda di venditori abusivi – aggiunge – si piazza con la propria merce, contraffatta, nei passaggi ostruendo le vie di fuga. È uno spettacolo indecente e costituisce un pericolo per tutti"