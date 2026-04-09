Fiera dell'Angelo, la Finanza sequestra 500 articoli contraffatti

Oltre 500 articoli di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in concomitanza della Fiera dell’Angelo di Borgonovo. In particolare le Fiamme gialle di Piacenza, assieme ai militari in forza alla Tenenza di Castel San Giovanni, nelle giornate di Pasqua e Pasquetta hanno proceduto a monitorare gli spazi pubblici occupati per lo svolgimento della fiera, con l'obiettivo di intercettare la presenza di ambulanti intenti alla vendita di capi di abbigliamento - di noti brand di moda - a prezzi particolarmente competitivi.

Le attività di controllo hanno permesso di individuare diversi capi e accessori di moda che, in virtù della dubbia lecita provenienza, sono stati requisiti per le verifiche di originalità. Gli ulteriori accertamenti, effettuati con l’ausilio delle banche e periti esperti dei marchi in questione, hanno permesso di confermarne la contraffazione. Al termine della fiera, l’impegno dei militari del Corpo si è tradotto nel sequestro, complessivo, di oltre 500 capi di vestiario non originali, ritenuti potenzialmente nocivi per gli acquirenti.