"Filmati non chiariscono", 70enne assolto dall'accusa di vandalismo

SCIOPERO PENALISTI: CAMERE PENALI, ADESIONE MASSICCIA20100111 0 ROMA - POL - SCIOPERO PENALISTI: CAMERE PENALI, ADESIONE MASSICCIA. Alcune toghe di avvocati al Palazzo di Giustizia di Milano, in una immagine del 30 settembre 2002. ''Adesione massiccia, in molte casi totale'' allo sciopero degli avvocati penalisti. Lo dice l'Unione delle camere Penali tracciare il bilancio dell'astensione dalle udienze proclamata oggi dall'Unione Camere Penali Italiane ''contro il processo breve, frutto avvelenato dell'anomalia nei rapporti fra politica e magistratura, e contro il mancato avvio delle riforme della giustizia, le uniche in grado di ristabilire equilibrio fra poteri e di risolvere i guasti del sistema''. La partecipazione allo sciopero - e' detto in una nota - e' stata totale a Milano, Venezia, Catania, Bari, Palermo, Roma, Napoli, Modica e Lucca, molto alta a Firenze e Torino. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO/DRN