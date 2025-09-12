Finta addetta dell'acquedotto alla porta di un'83enne: bottino da 100mila euro
E' accaduto ieri mattina in una trasversale di via IV Novembre: l'anziana è stata spintonata e poi derubata dei gioielli che custodiva in camera da letto
Ermanno Mariani
|1 ora fa
Un’anziana piacentina è stata derubata di tutti i gioielli che aveva in casa per un valore che, secondo una prima stima, supera i 100mila euro. Il fatto è accaduto ieri mattina intorno alle 10.30 in una trasversale di via IV Novembre. Una donna si è finta un tecnico dell’acquedotto e si è presentata alla porta di una anziana che, dopo aver respinto le richieste del finto tecnico, è stata spintonata all’interno dell'appartamento. L’83enne è stata derubata di tutti i monili in oro che custodiva nella stanza da letto e le è anche stato sfilato un prezioso orologio dal polso. Leggi qui tutti i dettagli e le parole della donna derubata.