Finto idraulico e finto agente rubano i gioielli a un'anziana

«Gentile signora, abbiamo una perdita d’acqua nel palazzo, dovrei riparare un tubo a casa sua». Con queste parole un finto idraulico si è presentato alla porta di un’anziana che abita nella zona della Besurica. Subito dopo, una seconda persona, che indossava una maglietta e un berretto blu, mostrando un falso tesserino della questura, ha detto alla donna: «Sono della polizia, c’è stato un furto».

Ma era tutta una finta e l’anziana, una piacentina di ottant’anni, è stata derubata di tutti i gioielli che custodiva in casa, per un valore di diverse migliaia di euro.