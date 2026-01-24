Fiocchi sui monti nella notte, veloce apparizione anche in città
Annunciata dalle previsioni meteorologiche la neve è tornata sui rilievi piacentini
Redazione Online
|6 ore fa
Annunciata dalle previsioni meteorologiche la neve è tornata sui rilievi piacentini. Qualche centimetro sui monti, poco più di una spolverata in collina. Qualche timido fiocco anche in città, verso le 9 di sabato 24 gennaio. Una nevicata brevissima, mista ad acqua e durata solo pochi minuti.
«Per la giornata di sabato 24 gennaio sono previste precipitazioni - si legge nella allerta meteo della Protezione civile dell'Emilia Romagna -, più consistenti nella seconda parte della giornata, che assumeranno carattere nevoso a quote intorno agli 800 metri sul settore centro-occidentale della regione, con accumuli nevosi sulle zone di crinale che potranno localmente raggiungere i 30 cm. Non si escludono occasionali fenomeni franosi e innalzamenti dei corsi d'acqua con livelli idrometrici prossimi alla soglia 1».
