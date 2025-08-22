Fiorenzuola, cantieri a pieno ritmo per rinnovare le pavimentazioni

Proseguono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione di alcune vie strategiche del centro storico di Fiorenzuola, che porteranno al completamento del progetto pluriennale “Un cuore nuovo per Fiorenzuola”, cofinanziato da Comune e Regione.

In Corso Garibaldi, la via più centrale, sta per essere completata la parziale ripavimentazione con cubetti di porfido delle parti rovinate e il rifacimento dei marciapiedi, con posa di cavidotti che serviranno per l’alimentazione in caso di eventi come gli Affari in Centro, le Notti blu, la Notte bianca, e con sistema di irrigazione che servirà per la manutenzione automatica delle fioriere. Entro ottobre saranno infatti posizionati arredi urbani nel tratto di Corso tra gli incroci con via Liberazione e via Grossi, che diventerà ZTL h24 (sarà consentito solo il passaggio di veicoli di residenti e di mezzi per carico e scarico).

Minimizzati i disagi del cantiere, sia per il periodo scelto (agosto), sia per l’efficienza della ditta Vetrucci, incaricata dei lavori.

Iniziati in questi giorni i lavori in largo Alberoni, vicinissima a piazza Molinari. In largo Alberoni è stato rimosso l’asfalto, realizzato il getto del sottofondo, e verrà poi inserita pavimentazione in porfido, così come nella vicina via San Fiorenzo. Anche per questa via, si attende un mese di lavoro, con inizio ai primi di settembre. Sarà realizzato un tratto alla volta, per minimizzare i disagi a negozi e residenti.

Nel progetto comunale “Un cuore nuovo per Fiorenzuola” l’anno scorso era stati investiti 400.000 € di cui 170.000 dalla Regione, quest’anno sempre 400.000 € di cui la metà dalla Regione (legge 41/97).

Corso Garibaldi a Fiorenzuola